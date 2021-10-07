ВОЗ впервые назвала все симптомы постковидного синдрома

Всемирная организация здравоохранения назвала признаки постковидного состояния, которое возникает у пациентов, которые перенесли SARS-CoV-2. В пресс-релизе ВОЗ медики впервые дали точное определение этого синдрома.
Согласно публикации, общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватке воздуха, когнитивном расстройстве и ряде других симптомов, которые также оказывают влияние на повседневную жизнь. Чтобы говорить о наличии постковидного синдрома, признаки должны наблюдаться не менее трех месяцев.
«Симптомы могут быть впервые выявлены после первичного восстановления непосредственно после болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Симптомы могут изменяться — ослабляться или обостряться — время от времени», — отмечает ВОЗ.
В организации отметили, что определение поможет лучше диагностировать постковидный синдром, отделяя его от других болезней и недомогания, а значит, быстрее начинать его лечение. В ВОЗ подчеркнули, что работа по изучению этого синдрома будет продолжаться по мере поступления новых данных и расширения полевых исследований.
Напомним, что ранее врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова назвала максимальный срок длительности постковидного синдрома. По ее словам, в их медучреждении наблюдаются пациенты, которые страдают от него до 9 месяцев после заболевания COVID-19.