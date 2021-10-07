Дом Романовых прокомментировал скандал с участием военных в венчании

Участие почетного караула в церемонии венчания в Санкт-Петербурге наследника главы Российского императорского дома Георгия Романова и гражданки Италии Виктории Беттарини было согласовано официально, никакие законы не нарушались. Об этом "Интерфаксу" сегодня сообщил директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.
"Подготовка к венчанию, вся официальная переписка осуществлялась в течение нескольких месяцев. Что касается участия почетного караула, было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа. Присутствие почетного караула не являлось нарушением никаких законов, норм, уставов и традиций. Все заранее согласовали надлежащим образом, и никто не может назвать конкретную норму права, которую не соблюли", - отметил Закатов.
Ранее в среду появились данные о том, что Минобороны решило привлечь к дисциплинарной ответственности военных Западного округа, отправивших комендантское подразделение на церемонию венчания в Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
По словам Закатова, глава Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна и ее сын Великий князь Георгий Михайлович - граждане России с 1992 года.
"Они всегда демонстрируют большое уважение к российским властям и ее Вооруженным силам, к действующему в настоящее время законодательству. А почетный караул на церемонии - это было эффектно. Это показало всему миру, что в России относятся с уважением к традициям", - добавил он.