Суд в Санкт-Петербурге продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, еще на месяц, до 8 ноября. Видео из зала суда публикует telegram-канал “ Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Хованского арестовали в начале июня и обвинили в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. В начале сентября Куйбышевский районный суд в очередной раз продлил ему срок содержания в СИЗО.

10 августа Хованского внесли в перечень физических лиц, причастных к терроризму. Адвокат блогера Никита Тимофеев назвал это решение незаконным. По словам девушки блогера Марии, во время обысков в квартире Хованского пропали 600 тысяч рублей, принадлежавшие ей.