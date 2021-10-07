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Хованскому продлили меру пресечения. Видео

Александр Кузьмин
48 минут назад

Суд в Санкт-Петербурге продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, еще на месяц, до 8 ноября. Видео из зала суда публикует telegram-канал “ Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Хованского арестовали в начале июня и обвинили в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. В начале сентября Куйбышевский районный суд в очередной раз продлил ему срок содержания в СИЗО.

10 августа Хованского внесли в перечень физических лиц, причастных к терроризму. Адвокат блогера Никита Тимофеев назвал это решение незаконным. По словам девушки блогера Марии, во время обысков в квартире Хованского пропали 600 тысяч рублей, принадлежавшие ей.

По уголовной статье, по которой возбуждено в отношении Хованского возбудили дело, предусмотрен либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Общество,Видео,Юрий Хованский,Никита Тимофеев,ФСИН,
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