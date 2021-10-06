Еще один российский регион ввел QR-коды

Власти Архангельской области ввели QR-коды для посещения заведений общепита и развлекательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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«С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Поморье будет возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации», - говорится в сообщении.

Посещать кафе, рестораны и массовые мероприятия также можно с QR-кодом о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании или отрицательным ПЦР-тестом, действующим 72 часа.

Глава Минздрава Архангельской области Александр Герштанский сообщил, что за последнюю неделю количество занятых коек в больницах выросло с 2 114 до 2 272. В ближайшее время будет развернуто еще 120 мест.

Также в регионе увеличилось количество тяжелобольных пациентов: в начале июня их было 83, а сегодня - 250 человек.

По словам губернатора Александра Цыбульского, темпы вакцинации в области оставляют желать лучшего. Летом ежедневно прививались по 4-5 тысяч человек, сейчас – около 1400.