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Избитый дагестанцами в столичном метро мужчина попросил о помощи

Елена Прошина
22 минуты назад

Роман Ковалев, которого трое парней избили в вагоне московского метро после того, как он заступился за девушку, опубликовал селфи из больницы на своей странице в Instagram.

Избитый дагестанцами в столичном метро мужчина попросил о помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно», - написал Ковалев.

Он поблагодарил подписчиков за пожелания скорейшего выздоровления и сам пожелал читателям здоровья, а также не попадать в подобные инциденты. Ковалев опубликовал номер своей карты, сказав, что на работу выйдет не скоро и, несмотря на то, что не привык просить о помощи, она лишней в этой ситуации не будет.

Как ранее сообщал Телеграм-канал «112», Ковалева избили в вагоне метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Сам Ковалев рассказал каналу, что конфликт начался с того, что девушка, ехавшая с ним в одном вагоне, сделала замечание компании из трех парней, так как они матерились и громко общались между собой. Как пишет канал, девушка чуть не стала первой жертвой, но за нее вступился Ковалев. Компания набросилась на него, стала избивать сначала кулаками, потом ногами. У Ковалева сломан нос и кости лица.

В метро Москвы произошла массовая драка

На «Первомайской» нападавшие выбежали, но их задержали сотрудники полиции. Нападавшие оказались уроженцами Дагестана. Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков ранее были судимы за кражи и побои. В Москву приехали на заработки.

Одного из нападавших Магамаали Ханмагомедов арестован на два месяца .остальные ждут решения, пишет Телеграм-канал «112».

Общество,Роман Ковалев,
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