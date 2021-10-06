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В Минске открылась выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности»

Газета.Ru
44 минуты назад

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» открылась в среду в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, пишет газета «Беларусь сегодня».

В Минске открылась выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что посетители смогут ознакомиться с более чем 200 уникальными экспонатами, большинство из которых, как заявляют организаторы, демонстрируются в Беларуси впервые. Среди них подлинные документы и предметы, связанные с подготовкой и ходом Нюрнбергского процесса, зарисовки, сделанные в ходе процесса участниками знаменитой группы художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы», артефакты, отражающие пребывание пленных в нацистских концлагерях.

По словам генерального директора Музея современной истории России Ирины Великановой, открытие выставки стало возможным благодаря активному сотрудничеству Белоруссии и России в сфере культуры.

«Это глубоко символично, потому что у нас общая историческая память, общие потери, общая история. Дальше началось сотрудничество музеев по созданию временной экспозиции», - подчеркнула она.

Выставка будет интересна в том числе и молодым людям, которые практически не имеют опыта общения с ветеранами, пояснила Великанова.

«События 75-летней давности показаны с использованием современных технологий: на экране мультимедийного киоска легко найти информацию о событиях, так или иначе связанных с судом над нацизмом», - подчеркнула она.

Общество,СБ Беларусь сегодня,
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