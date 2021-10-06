В Минске открылась выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности»

Отмечается, что посетители смогут ознакомиться с более чем 200 уникальными экспонатами, большинство из которых, как заявляют организаторы, демонстрируются в Беларуси впервые. Среди них подлинные документы и предметы, связанные с подготовкой и ходом Нюрнбергского процесса, зарисовки, сделанные в ходе процесса участниками знаменитой группы художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы», артефакты, отражающие пребывание пленных в нацистских концлагерях.