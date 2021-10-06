Рогозин рассказал о самочувствии киноэкипажа на МКС

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5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС для съемок художественного фильма с рабочим названием «Вызов». На Землю киноэкипаж должен вернуться 17 октября в сопровождении космонавта Олега Новицкого. В создании картины участвуют «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.

При этом бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов, друг Юрия Гагарина, готовивший его к первому в истории полету в космос, полковник ВВС в отставке Валентин Петров заявил, что актрисе и режиссеру «надо было готовиться дольше». Ветеран космонавтики отметил, что «погибнуть киногруппе точно никто не даст», но проблемы с адаптацией им обеспечены.

По словам Рогозина, уже был проведен сеанс связи с экипажем.

«По итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полета как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану», - написал он.