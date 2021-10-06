Матвиенко высказалась о возможности принудительной вакцинации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России «не может быть» никакого проведения принудительной вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

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С 18 января в России идет массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и проводится несколькими зарегистрированными в стране вакцинами: «Спутник V» и «Спутник лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

«Я считаю, что никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть. Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимание, что это единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии», - заявила сегодня Валентина Матвиенко.

При этом спикер Совета Федерации допустила введение ограничений на доступ в здание верхней палаты парламента в случае серьезного ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

За последние сутки в России коронавирусом заразились 25 133 человек. Также за 24 часа в стране умерли 929 пациентов с подтвержденным ковидом, что стало новым антирекордом. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 12 регионах заболеваемость растет значительно быстрее, чем в остальных. А премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что динамика заболеваемости вызывает серьезное беспокойство.