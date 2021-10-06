В России отказались от идеи общефедерального локдауна

В России сейчас нет причин для введения локдауна или жестких мер во всех регионах из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

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Тем не менее, как она подчеркнула, расслабляться не следует.

«Меры предосторожности, которые действуют в настоящее время -маски, перчатки, соблюдение дистанции, ограничения массовых мероприятий должны быть сохранены, но избирательно», — считает Матвиенко.

Отметим, за прошедшие сутки в России зарегистрировано 25 133 случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот период в РФ умерли 929 пациентов, что стало новым антирекордом, сообщили в оперативном штабе сегодня, 6 октября.

При этом эксперты не исключают возможности четвертой волны пандемии. Но сейчас, по их мнению, говорить об этом преждевременно.

Ранее сообщалось, что в Кремле отвергли возможность введения нового локдауна по всей России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Какие-то специалисты постоянно ждут новую волну, какие-то отмечают, что она будет позже, другие прогнозируют, что она вообще не повторится. Поэтому мнения вирусологов очень разнятся», — отмечал Песков.