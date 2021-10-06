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Коллекторы раскритиковали введение KPI для судебных приставов

Алиса Селезнёва
52 минуты назад

Коллекторы раскритиковали проект приказа Минюста о внедрении индикативных показателей результативности (KPI) судебных приставов. Об этом со ссылкой на письмо Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пишет РБК.

Коллекторы раскритиковали введение KPI для судебных приставов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коллекторы не согласны с новым подходом к оценке эффективности надзора Федеральной службы судебных приставов, в частности с тем, что KPI будет зависеть от доли нарушений, выявленных во время проверок. По мнению НАПКА, предложенные показатели нацелены на максимально возможное привлечение агентств к ответственности и взыскание штрафов.

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«Такой подход содержит существенные риски злоупотреблений, в том числе коррупционных, со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные мероприятия. Для достижения предлагаемых показателей должностные лица будут ориентироваться на максимальное выявление любых нарушений», — говорится в письме организации.

В НАПКА считают, что результаты работы коллекторов необходимо оценивать не по количественным показателям, а по эффективности минимизированного ущерба для граждан при взыскании долгов. Также надзорным органам необходимо более эффективно бороться с «серыми» и «черными» коллекторами.

«Палочная система или нет, не имеет значения: для профессионального сообщества важнее то, что она направлена не на исправление ситуации с защитой прав должников в целом, а только на поиск нарушений», — отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Ранее Госдума приняла законопроект, предусматривающий штрафы за угрозы должникам. Согласно законопроекту, который был внесен правительством, теперь коллекторы не имеют права оказывать психологическое давление на должников и раскрывать их личные данные. Для тех, кто нарушит эти условия, предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа варьируется от 20 до 500 тыс. рублей.

В свою очередь президент России Владимир Путин попросил главу Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова взять работу коллекторов под контроль. Он отметил, что то, «с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций, < > просто переходит иногда всякие границы».

Общество,Дмитрий Аристов,Эльман Мехтиев,Владимир Путин,Минюст РФ,Госдума,
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