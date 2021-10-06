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Песков оценил введение локдауна в России

Мария Иванова
26 минут назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал объявление карантина «абсолютно нежелательным сценарием» для всех российских регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле объяснили нежелание вводить локдаун в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков подчеркнул, что в зависимости от ситуации с коронавирусом все регионы «по отдельности принимают ограничительные меры». По его словам, в приоритете у властей точечные меры, а не полный локдаун.

Накануне, 5 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране «крайне напряженной». По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости за неделю составил 14 процентов. В 12 регионах заболеваемость растет значительно быстрее, чем в остальных, и только в пяти регионах показатели продолжают падать.

Попова отмечала, что массовые мероприятия сейчас отменены по всей стране.

В Москве с 27 сентября усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общепите. Четвертого октября мэр Сергей Собянин допустил усиление ограничительных мер, если ситуация продолжит ухудшаться.

В Самарской области с 11 октября от посетителей фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертных залов решили требовать QR-коды, подтверждающие вакцинацию, перенесенный COVID-19 или отрицательный анализ на коронавирус. Часть школьников региона перешла на дистанционное обучение.

За последние сутки в России выявили 25 133 новых случая коронавируса (на первом месте Москва с 3589 случаями). За 24 часа в стране зафиксировали 929 смертей от COVID-19 и 19 841 выздоровевшего.

Общество,Анна Попова,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,
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