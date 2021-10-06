Россиянам назвали опасности биометрии

Президент InfoWatch Наталья Касперская посоветовала с осторожностью подходить к сдаче биометрических данных и «не вестись на удобство»: по ее мнению, такие данные слишком легко украсть. Об этом сообщает РИА Новости.

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Главной опасностью при внедрении биометрии Касперская считает неумение защищать и верифицировать такие данные.

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«Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников», - заявила она.

По ее мнению, если биометрия станет повсеместной, есть риски, что мошенники будут использовать чужие данные для крупных сделок с недвижимостью, управления банковскими счетами или прохода на закрытые объекты.

«Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать», - подчеркнула Касперская.

В московской полиции предупреждали, что мошенники могут оформить кредит не только благодаря чужом паспорту, но и с помощью чужих биометрических данных. Как сообщили ТАСС в МВД, преступники начали звонить клиентам банков, записывать их голоса, а затем использовать их для оформления займов.

Полицейские объяснили, что некоторые банки предоставляют клиентам услугу выдачи кредита по биометрическим данным, в том числе по голосу.

«Злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только «да» или «нет», - рассказывали в МВД.

Мошенники записывают разговоры с жертвами и затем используют записи для оформления кредита, рассказывали в полиции.

Банки собирают биометрические данные и передают их в Единую биометрическую систему (ЕБС) только по желанию и согласию клиентов.

Управляющая «Альфа-Банком» в Свердловской области Елена Разумовская рассказывала 74.ru, что для совершения операций одного только голоса недостаточно: всегда требуется комбинация данных, к примеру, лица и голоса, причем в случае с голосом используется не одно слово, а специальная последовательность фраз или чисел.