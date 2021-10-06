Главное за ночь: импичмент Зеленского и рост экономики РФ

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На Украине заговорили об импичменте Зеленского

После премьеры в Киеве фильма «Офшор 95», созданного компанией «Слідство. Інфо», украинская оппозиция обвинила президента страны Владимира Зеленского в уклонении от уплаты налогов и госизмене. Об этом пишет «Независимая газета».

Однако эксперты сомневаются в том, что будет инициирован процесс отставки президента, несмотря на появление информации об имевшихся у главы государства офшорах. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков также не намерен инициировать процедуру импичмента.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году с 3,2 % до 4,3 %. При этом на будущий год аналитики прогнозируют снижение темпов роста с 3,2% до 2,8%. Об этом говорится в докладе организации по экономике Европы и Центральной Азии.

«Экономика поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители. Улучшенный прогноз также отражает дополнительную, хотя и незначительную, фискальную поддержку», - отмечается в документе.

Число признанных банкротами россиян выросло почти вдвое

По данным «Федресурса», за девять месяцев этого года суды признали несостоятельными 137 485 граждан и ИП, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщают «Известия».

В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область, при этом 95,1% процедур по банкротству инициировали сами должники. Эксперты связывают рост числа несостоятельных граждан с последствиями пандемии коронавируса и локдауна, а также общим снижением доходов.

Хакеры рассекретили планы совместных учений Украины и Турции

В интернете появилось письмо командира украинской войсковой части А0987 Григория Галагана, касающееся военного сотрудничества с Турцией и совместных учений, сообщают «Известия».

В рассекреченном документе речь идет об учениях, запланированных на 2022 год. Военнослужащим проведут несколько семинаров, а также курс ведения боевых действия в условиях городской застройки. Также Киев и Анкара обсудили возможность участия войсковой части А0987 в маневрах EFES-2022, которые пройдут на территории Турции.

COVID-19 отнял корону у испанки

Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе назвал пандемию коронавируса самой смертоносной в американской истории. По количеству погибших нынешняя пандемия обогнала эпидемию гриппа (испанки) 1918–1919 годов, пишет «Независимая газета».