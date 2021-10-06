Telegram, книги, знакомства: чем занимались россияне во время глобального сбоя сетей

Telegram, «ВКонтакте», Viber и «Одноклассники» смогли резко увеличить трафик благодаря семичасовому сбою в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом рассказал «Коммерсант».

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Сбой произошел 4 октября и стал одним из самых серьезных в истории Facebook. Это спровоцировало падение фондовых рынков и акций компании, из-за чего Марк Цукерберг, по подсчетам СМИ, потерял около $6 млрд. Во время сбоя выросла нагрузка на другие сервисы, из-за чего они тоже начали работать с перебоями.

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Facebook назвала причиной сбоя неверное изменение конфигурации роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных. Это привело к разрыву связи между дата-центрами.

Во «ВКонтакте» вечером 4 октября на 54 процента выросло количество регистраций, стало на 21 больше отправленных сообщений, а активная аудитория увеличилась на 19 процентов (все показатели - по сравнению с предыдущим днем).

В мессенджере Viber отчитались о росте регистраций по всему миру в пять раз, а «Одноклассники» зафиксировали на 25 процентов больше регистраций, чем в прошлый понедельник.

По информации «Билайн.Аналитики», регистраций в Telegram 4 октября стало на 143 процента больше по сравнению со средним ежедневным показателем.

Помимо перехода в альтернативные соцсети, россияне начали активнее пользоваться телефонной связью.

Абоненты МТС за нескольких часов увеличили число исходящих СМС в 4,6 раза, у «Вымпелком» рост количества исходящих сообщений вырос почти в четыре раза, а звонков - в 1,8 раза. По данным МТС, продолжительность звонков увеличилась в 2,5 раза, а у «Вымпелкома» этот показатель вырос в 2,9 раза к тем же часам предыдущего дня.

Изменения во время сбоя отмечали и книжные сервисы: к примеру, «ЛитРес» зафиксировал рост продаж цифровых книг на восемь процентов к предыдущему дню.

Гендиректор сайта знакомств Mamba Андрей Бронецкий рассказал, что на фоне сбоя количество отправляемых сообщений в сервисе выросло «мгновенно почти на 30 процентов».