Умер снявший Золотухина в "Бумбараше" режиссер Рашеев

«Нет, невозможно привыкнуть к тому, что человек, которого ты знал (а я знал Рашеева 45 лет) и недавно общался, оставляет нас. И поэтому вслед не только благодарственная улыбка, а слезы Прощайте, дорогой Николай Георгиевич, прощайте, дорогой! Вы прожили славную, достойную жизнь. Пусть отдохнет ваша душа. Еще встретимся », — добавил в конце Трымбач.