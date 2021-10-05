Умер снявший Золотухина в "Бумбараше" режиссер Рашеев

Николай Рашеев, сценарист и режиссер, снявший культовый фильм «Бумбараш», скончался на 86 году жизни. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал экс-председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.
«Сегодня утром легендарный кинорежиссер Николай Рашеев решил попрощаться с нами, с этим благословенным миром», — написал Трымбач.
Рашеев снял фильмы «Маленький школьный оркестр», «Бумбараш» с Валерием Золотухиным в главной роли, «Заячий заповедник», «Театр неизвестного актера», «Короли и капуста», «Яблоко на ладони», «Рассмешите клоуна», «Любовь к ближнему», «Оберег» и многие другие.
Экс-председатель Союза кинематографистов Украины в своем посте признался, что первой картиной режиссера, которую он посмотрел, стал «Бумбараш».
«Последние 30 лет Рашеев фильмов не снимал. Было несколько проектов, но ничего не вышло. А два года назад Рашеев закончил книгу мемуаров под названием «Внутренний эмигрант. Записки склеротика». Книга читается на одном дыхании — настоящая литература», — добавил Трымбач.
Председатель также отметил, что в течение последних двух лет Рашеев постоянно страдал от болезней.
«Нет, невозможно привыкнуть к тому, что человек, которого ты знал (а я знал Рашеева 45 лет) и недавно общался, оставляет нас. И поэтому вслед не только благодарственная улыбка, а слезы Прощайте, дорогой Николай Георгиевич, прощайте, дорогой! Вы прожили славную, достойную жизнь. Пусть отдохнет ваша душа. Еще встретимся », — добавил в конце Трымбач.