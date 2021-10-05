Лидер «Мужского государства» уехал в непризнанную страну

«Я уже неоднократно писал на своем канале, что я уже больше года не имею отношения к «Мужскому государству». Там совершенно другие руководители, у меня нет ни доступа, ни полномочий. И почему мне до сих пор СМИ приписывают это детище — я ума не приложу. Да, я его когда-то основал, но на определенном этапе я полностью этот бренд отдал в руки третьих лиц. Больше года назад ВКонтакте заблокировало «МГ», и после это я для себя решил, что больше не буду воссоздавать это сообщество, но нашлась группа инициативных людей, часть из которых мне знакомы, и они решили воссоздать это сообщество в Telegram. Я не стал этому препятствовать», — рассказал он.