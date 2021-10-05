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Создатель «Мужского государства» уехал в непризнанную страну и отказался от своего «детища»

Газета.Ru
27 минут назад

Владислав Поздняков больше не имеет никакого отношения к «Мужскому государству» и не будет сотрудничать с Нижегородской прокуратурой по делу о запрете сообщества. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Лидер «Мужского государства» уехал в непризнанную страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уже неоднократно писал на своем канале, что я уже больше года не имею отношения к «Мужскому государству». Там совершенно другие руководители, у меня нет ни доступа, ни полномочий. И почему мне до сих пор СМИ приписывают это детище — я ума не приложу. Да, я его когда-то основал, но на определенном этапе я полностью этот бренд отдал в руки третьих лиц. Больше года назад ВКонтакте заблокировало «МГ», и после это я для себя решил, что больше не буду воссоздавать это сообщество, но нашлась группа инициативных людей, часть из которых мне знакомы, и они решили воссоздать это сообщество в Telegram. Я не стал этому препятствовать», — рассказал он.

По словам Позднякова, он не вернется в Россию, чтобы давать показания в защиту «Мужского государства», в ответ на иск Нижегородской прокуратуры.

«Я проживаю на Северном Кипре и в ближайшее время в Россию возвращаться не собираюсь, но в долгосрочных планах у меня есть такие цели. Касательно сотрудничества, я ни с кем не собираюсь сотрудничать и никогда не сотрудничал. Если бы этот процесс происходил до ситуации с Тануки, то с большой долей вероятности я бы выступил в суде, но так как данное судилище — это ничто иное как отработка денег «Тануки» нечистыми на руку правоохранителями, я вообще воздержусь от дачи показаний», — заключил основатель движения «Мужское государство».

Поздняков добавил, что несмотря на свою непричастность к сообществу «Мужское государство» он продолжит выступать против компаний, «которые занимаются культурной оккупацией».

Ранее Нижегородская прокуратура потребовала признать экстремистской организацией движение «Мужское государство», ведомство будет добиваться запрета данной организации.

Общество,Газета.Ru,
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