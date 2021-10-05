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Умер режиссер "Бумбараша" Николай Рашеев

ТАССиещё 2
56 минут назад

Сценарист и режиссер Николай Рашеев, снявший культовый фильм "Бумбараш", умер на 86-м году жизни. Об этом во вторник сообщил председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

Умер режиссер фильма «Бумбараш» Николай Рашеев
Фото: wikipediawikipedia

"Сегодня утром легендарный кинорежиссер Николай Рашеев решил попрощаться с нами, с этим миром благословенным", - написал Трымбач в Facebook.

Рашеев после выхода двух своих короткометражных картин поставил фильмы "Маленький школьный оркестр" (1968, картина не вышла на телеэкран и была впервые показана российским зрителям в 2010 году), "Заячий заповедник" (1973, в кинопрокат не выпускался и был показан в СССР в 1987 году), "Театр неизвестного актера" (1976), "Короли и капуста" (1978), "Яблоко на ладони" (1981), "Рассмешите клоуна" (1984), "Любовь к ближнему" (1988), "Оберег" (1991). Самым запомнившимся зрителям остается его фильм "Бумбараш" (1971) с Валерием Золотухиным в главной роли.

Николай Рашеев в 2000 году был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств Украины", получал призы за режиссуру на телефестивале в Ташкенте (1973, "Бумбараш") и на Фестивале сатиры и юмора в Габрово (1989, "Любовь к ближнему").

Общество,Николай Рашеев,Валерий Золотухин,
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