Умер режиссер фильма «Бумбараш» Николай Рашеев

Рашеев после выхода двух своих короткометражных картин поставил фильмы "Маленький школьный оркестр" (1968, картина не вышла на телеэкран и была впервые показана российским зрителям в 2010 году), "Заячий заповедник" (1973, в кинопрокат не выпускался и был показан в СССР в 1987 году), "Театр неизвестного актера" (1976), "Короли и капуста" (1978), "Яблоко на ладони" (1981), "Рассмешите клоуна" (1984), "Любовь к ближнему" (1988), "Оберег" (1991). Самым запомнившимся зрителям остается его фильм "Бумбараш" (1971) с Валерием Золотухиным в главной роли.