Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на Международную космическую станцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ракета-носитель с кораблем, на котором находились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд стартовала сегодня в 11.55 по московскому времени с космодрома Байконур. В 12.03 «Союз МС-19» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и направился в сторону МКС. Стыковка корабля с модулем «Рассвет» МКС должна была осуществиться в 15.12 по Москве.

Однако при состыковке корабля со станцией поочередно произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения. В результате, следуя рекомендациям Центра управления полетами, Шкаплеров перешел на ручное управление. Корабль был пристыкован к МКС.

Ожидается, что экипаж откроет переходные люки в районе 17.05 мск, после того, как проверит герметичность стыковки и обеспечит равное давление между кораблем и станцией.