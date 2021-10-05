Песков объяснил рекордную смертность от COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил рекордную суточную смертность от COVID-19 недостаточным уровнем вакцинации. Как сообщает «Газета.ru», представитель Кремля заявил, что количество летальных исходов заражения коронавирусом «вызывает обеспокоенность».
«Вирус становится злее, а уровень вакцинации у нас недостаточен. Как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку», – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что сейчас хороши любые методы, которые способствуют росту заинтересованности граждан в прививке.
«Все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации. Без этого мы не сможем продвинуться», – подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что 5 октября в России был зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки – 895 пациентов. Всего в 85 регионах страны лабораторно подтвердили 25 110 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 18 568 человек.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название «Спутник V». Позднее в стране зарегистрировали еще четыре вакцины: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».