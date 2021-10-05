Песков объяснил рекордную смертность от COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил рекордную суточную смертность от COVID-19 недостаточным уровнем вакцинации. Как сообщает «Газета.ru», представитель Кремля заявил, что количество летальных исходов заражения коронавирусом «вызывает обеспокоенность».

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«Вирус становится злее, а уровень вакцинации у нас недостаточен. Как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас хороши любые методы, которые способствуют росту заинтересованности граждан в прививке.

«Все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации. Без этого мы не сможем продвинуться», – подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что 5 октября в России был зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки – 895 пациентов. Всего в 85 регионах страны лабораторно подтвердили 25 110 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 18 568 человек.