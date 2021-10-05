«Никто не даст точный прогноз»: космонавт о полете киноэкипажа на МКС

Сегодня, 5 октября на орбиту отправились члены съемочной группы фильма «Вызов». На борту «Союза МС-19» находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Летчик-космонавт, герой Российской Федерации Максим Сураев рассказал, что пуск прошел удачно.
«Кажется, отработали все системы штатно, что очень хорошо. Я очень рад за ребят, что они улетели. Но никто не может дать точный прогноз, как поведет себя организм. Есть люди, которым сразу нравится невесомость, они к этому быстро привыкают. Но иногда людей тошнит, начинается головокружение. Чтобы научиться перемещению в невесомости, требуется время. Это не пешком ходить, необходимо уметь отталкиваться, правильно остановиться и зацепиться. Ну и еще один момент — это условия на станции, на российском сегменте. Речь идет об ограниченном пространстве. В ширину это приблизительно около двух метров», - рассказал он в комментарии «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что, согласно планам, продолжительность работы экипажа МКС-66 составит 174 суток, а Пересильд и Шипенко ориентировочно будут находиться на станции минимум 12 суток. Актриса и режиссер вернутся на Землю на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который отправился на МКС еще весной.
Напомним, Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Это будет первый художественный фильм, который снимут в космосе. Члены звездного экипажа ранее успешно сдали итоговые экзамены. Представители съемочной группы справились со всеми заданиями на тренажерах корабля и МКС.