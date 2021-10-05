«Никто не даст точный прогноз»: космонавт о полете киноэкипажа на МКС

«Кажется, отработали все системы штатно, что очень хорошо. Я очень рад за ребят, что они улетели. Но никто не может дать точный прогноз, как поведет себя организм. Есть люди, которым сразу нравится невесомость, они к этому быстро привыкают. Но иногда людей тошнит, начинается головокружение. Чтобы научиться перемещению в невесомости, требуется время. Это не пешком ходить, необходимо уметь отталкиваться, правильно остановиться и зацепиться. Ну и еще один момент — это условия на станции, на российском сегменте. Речь идет об ограниченном пространстве. В ширину это приблизительно около двух метров», - рассказал он в комментарии «Говорит Москва».