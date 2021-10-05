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Ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем стартовала с Байконура

Анна Безрукова
1 час назад

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с «Союзом МС-19» с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся в 11:55 по московскому времени. Корабль направился на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости.

Ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем стартовала с Байконура
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди представителей «киноэкипажа» — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

Отмечается, что стыковка корабля с российским сегментом МКС должна произойти через два витка после выхода на целевую орбиту. Запланировано, что длительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток, а Пересильд и Шипенко ориентировочно будут работать на станции минимум 12 суток. Актриса и режиссер вернутся на Землю на «Союзе МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок фильма «Вызов» — первой картины, которая будет снята в космосе. Члены звездного экипажа успешно сдали итоговые экзамены. Съемочной группе удалось справиться со всеми заданиями на тренажерах корабля и МКС.

«Экзаменационные комплексные тренировки завкончились успешно для основного и дублирующего экипажей 66-й длительной экспедиции на МКС. Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина выполнили все задания на тренажерах ТПК "Союз" и российского сегмента МКС», — сообщили в ЦПК им. Юрия Гагарина.

Общество,Алена Мордовина,Олег Артемьев,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Алексей Дудин,Юлия Пересильд,Роскосмос,РИА Новости,
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