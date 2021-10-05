Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом рассказала глава Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

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Также она пожелала руководителю Минфина скорейшего выздоровления.

Ранее, в феврале прошлого года сообщалось, что Матвиенко уходила на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией. Об этом тогда рассказал в ходе заседания Совфеда первый вице-спикер Андрей Яцкин. Он уточнил, что Матвиенко временно будет работать в удаленном режиме.

А 14 сентября сентября текущего года президент России Владимир Путин заявил, что уходит на самоизоляцию и временно будет работать, преимущественно, удаленно. Причиной этого стало возрастающее число случаев заражений COVID-19 в близком окружении главы государства. Путин уточнял, что речь идет о нескольких десятках человек.

«К сожалению, мне пришлось в последний момент отменить свой визит в Душанбе, я очень сожалею, но это обусловлено тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, обнаружены случаи заражения ковидом, и это не один, не два, а несколько десятков лиц», — уточнял тогда российский лидер.