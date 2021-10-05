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Министр финансов Силуанов ушел на самоизоляцию

Анна Безрукова
42 минуты назад

Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом рассказала глава Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Силуанов ушел на самоизоляцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также она пожелала руководителю Минфина скорейшего выздоровления.

Ранее, в феврале прошлого года сообщалось, что Матвиенко уходила на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией. Об этом тогда рассказал в ходе заседания Совфеда первый вице-спикер Андрей Яцкин. Он уточнил, что Матвиенко временно будет работать в удаленном режиме.

А 14 сентября сентября текущего года президент России Владимир Путин заявил, что уходит на самоизоляцию и временно будет работать, преимущественно, удаленно. Причиной этого стало возрастающее число случаев заражений COVID-19 в близком окружении главы государства. Путин уточнял, что речь идет о нескольких десятках человек.

«К сожалению, мне пришлось в последний момент отменить свой визит в Душанбе, я очень сожалею, но это обусловлено тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, обнаружены случаи заражения ковидом, и это не один, не два, а несколько десятков лиц», — уточнял тогда российский лидер.

Владимир Путин также добавил, что намерен провести в изоляции несколько дней. Также он пояснил, что тесно общался с одним из представителей аппарата, который получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. По словам российского лидера, этот человек поздно сделал ревакцинацию.

Общество,Андрей Яцкин,Антон Силуанов,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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