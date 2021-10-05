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Иммунолог назвал скрытый симптом коронавируса

Алиса Селезнёва
35 минут назад

Потеря вкуса и обоняния при коронавирусе сейчас встречается все реже, однако поводом насторожиться и обратиться к врачу является одышка. Об этом рассказал радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Болибок отметил, что сейчас COVID-19 стало куда сложнее диагностировать из-за распространения новых штаммов и изменения симптоматики. К тому же повышение температуры и кашель не обязательно указывают на коронавирус.

«Каких-то определенных симптомов, какие раньше были, допустим, при штамме «альфа», сейчас уже нет. Год назад у нас был ярко выраженный симптом – потеря обоняния, а сейчас это реже встречается», - пояснил врач.

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При этом, по его словам, стоит понаблюдать за частотой дыхания больного и, если в состоянии покоя происходит больше 20 вдохов в минуту, то это повод обратиться за медпомощью.

«Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими», – заявил Владимир Болибок.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с 1 октября в столице всем пациентам с симптомами ОРВИ начнут делать экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. По ее словам, в случае положительного результата теста, москвичи сразу получат необходимые для лечения препараты, что снизит риски тяжелого течения заболевания.

Общество,Видео,Владимир Болибок,Анастасия Ракова,ЕС,ИА Sputnik,
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