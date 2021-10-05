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Иммунолог назвал самый опасный симптом коронавируса

News.ruиещё 12
24 минуты назад

Изначально одним из неотъемлемых симптомов коронавируса была потеря обоняния. Однако с появлением новых штаммов он стал встречаться значительно реже. Сегодня повод насторожиться и обратиться за медпомощью — одышка, появляющаяся в состоянии покоя. Об этом радио Sputnik рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Иммунолог назвал самый опасный симптом коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время просто способ диагностики COVID до анализов и использования специальной аппаратуры — наблюдение за частотой дыхания.

Самое главное, на что надо обращать внимание, — это если человек начинает задыхаться. Если появляется одышка, то это самый опасный симптом, — сказал медик.

Он пояснил, что если человек не занимается физическим трудом, не нервничает и при этом делает более 20 вдохов в минуту, то с лёгкими не всё в порядке.

Это говорит о том, что надо срочно обращаться к врачу, — подчеркнул специалист.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев отметил, что по первым признакам коронавирус сложно отличить от обычного гриппа, точно выявить заражение позволяет ПЦР-диагностика. К ней следует прибегать при первых же признаках недомогания.

Страна ЕС признала российские вакцины от коронавируса

Общество,Владимир Болибок,Андрей Исаев,ЕС,ИА Sputnik,
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