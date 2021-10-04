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В Пензенской области ужесточили ограничения по коронавирусу

Парламентская газета
24 минуты назад

В Пензенской области с 4 октября ужесточили антикоронавирусные меры, в том числе запретив работу фуд-кортов. Об этом в понедельник сообщается на странице властей региона в социальной сети «ВКонтакте».

В Пензенской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 4 октября в регионе запрещены массовые мероприятия, введен запрет на оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках, приостановлена деятельность фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов», — говорится в сообщении.

Также в регионе усилен контроль за соблюдением мер профилактики заболеваемости COVID-19.

За последние сутки в Пензенской области выявлено 255 новых случаев коронавируса, что является максимумом за все время пандемии. Общее число заболевших в регионе сейчас достигает 71 599, скончались 2 798 пациентов.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой. За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 14 процентов. В 12 регионах она увеличилась на 20 и более процентов.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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