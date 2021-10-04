Умер один из создателей "Бригады" оператор Райский

Кинооператор Юрий Райский, снявший «Бригаду» и «Убойный отдел», скончался в возрасте 66 лет. О смерти коллеги сообщил в Facebook оператор Владимир Денисов.

Фото: © Александр Авилов/Агентство "Москва" © Александр Авилов/Агентство "Москва"

«Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память», - говорится в сообщении.

По информации «Российской газеты», в последнее время Райский сильно болел.

Юрий Райский — советский и российский кинооператор, оператор-постановщик, заслуженный деятель искусств России. Первым полнометражным фильмом, который Райский снял как оператор-постановщик, был «Брод» 1987 года режиссеров Андрея Добровольцева и Георгия Дульцева.

В 1992 году снял фильм Петра Тодоровского «Анкор, еще анкор!», а в 1995 работал с Тодоровским над фильмом «Какая чудная игра».