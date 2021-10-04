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Умер один из создателей "Бригады" оператор Райский

Вероника Полынина
1 час назад

Кинооператор Юрий Райский, снявший «Бригаду» и «Убойный отдел», скончался в возрасте 66 лет. О смерти коллеги сообщил в Facebook оператор Владимир Денисов.

Умер один из создателей "Бригады" оператор Райский
Фото: © Александр Авилов/Агентство "Москва"© Александр Авилов/Агентство "Москва"

«Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память», - говорится в сообщении.

По информации «Российской газеты», в последнее время Райский сильно болел.

Юрий Райский — советский и российский кинооператор, оператор-постановщик, заслуженный деятель искусств России. Первым полнометражным фильмом, который Райский снял как оператор-постановщик, был «Брод» 1987 года режиссеров Андрея Добровольцева и Георгия Дульцева.

В 1992 году снял фильм Петра Тодоровского «Анкор, еще анкор!», а в 1995 работал с Тодоровским над фильмом «Какая чудная игра».

Также был оператором-постановщиком сериалов и фильмов «Бригада», «Убойная сила» (4 и 6 сезоны), «Бой с тенью», «Королев. Главный конструктор», «Отцы и дети», «Доктор Рихтер» и др.

Общество,Петр Тодоровский,Владимир Денисов,
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