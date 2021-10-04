Мединский призвал отказаться от книг Достоевского в школах

"Что касается Достоевского, его точно не надо навязывать в школе. Его, может быть, надо показать школьникам как что-то, что, может быть, когда вы станете взрослее и мудрее, вам станет доступно. А те, кто сможет понять это уже сегодня, - это какие-то особые школьники. Показать это как такую заманчивую интеллектуальную вершину, к которой надо стремиться <...> Это не значит, что его не надо проходить, но делать это надо совершенно по-другому", - сказал Мединский.