Обезвредившего пермского стрелка полицейского наградят

Сотрудник ДПС Константин Калинин, который обезвредил пермского стрелка Тимура Бекмансурова, стал лауреатом Строгановской премии. Награда будет вручена ему в ноябре в Москве. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.

Фото: mvd/vk.com mvd/vk.com

В номинации «За честь и достоинство» отмечен лейтенант полиции Константин Калинин, который героически проявил себя в ходе трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября, — говорится в сообщении.

Премия учреждена общественной организацией «Пермское землячество» в 2005 году. Ей отмечаются выдающиеся достижения людей, которые прославили Пермский край и его жителей. Лауреату премии вручается статуэтка Аники Строганова, памятный знак, диплом и денежное вознаграждение в размере полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин наградил Калинина орденом Мужества, а его напарника Владимира Макарова, эвакуировавшего людей из пермского университета во время стрельбы, — медалью «За отличие».