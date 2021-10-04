Умер участник группы «Цветы» Михаил Файнзильберг

Он рассказал, что познакомился с Файнзильбергом в середине 1990-х годов, когда у того был не самый легкий период в жизни – музыкант не мог найти себя в новом времени. По словам продюсера, вместе с Файнзильбергом они записали несколько песен, а потом их дороги разошлись.