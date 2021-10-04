В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.50
Войти в почту

Умер участник группы «Цветы» Михаил Файнзильберг

Вероника Полынина
1 час назад

Участник группы «Цветы» и основатель музыкального коллектива «Круг» Михаил Файнзильберг умер в возрасте 67 лет. О смерти музыканта сообщил продюсер Евгений Фридлянд в Instagram.

Умер участник группы «Цветы» Михаил Файнзильберг
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Вчера не стало замечательного, талантливого, добрейшего парня и легендарного музыканта группы Цветы, создателя группы Круг, композитора и звонаря Храма в Ховрино Михаила Файнзильберга. Светлая память и царствие небесное, дружище...», - написал Фридлянд.

Он рассказал, что познакомился с Файнзильбергом в середине 1990-х годов, когда у того был не самый легкий период в жизни – музыкант не мог найти себя в новом времени. По словам продюсера, вместе с Файнзильбергом они записали несколько песен, а потом их дороги разошлись.

«Он пропал. А через много лет мне прислали фото - он в одежде монаха у Храма Христа Спасителя », - поделился Евгений Фридлянд.

О смерти Михаила Файнзильберга также сообщил музыкант Игорь Саруханов, с которым они вместе играли в группе «Круг».

«Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни одного из создателей группы Круг, бывшего участника - Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким. Светлая память!» - написал Саруханов в Instagram.

О причинах смерти Михаила Файнзильберга не сообщается.

Общество,Евгений Фридлянд,Игорь Саруханов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители