Умер участник группы «Цветы» Михаил Файнзильберг

Участник группы «Цветы» и основатель музыкального коллектива «Круг» Михаил Файнзильберг умер в возрасте 67 лет. О смерти музыканта сообщил продюсер Евгений Фридлянд в Instagram.
«Вчера не стало замечательного, талантливого, добрейшего парня и легендарного музыканта группы Цветы, создателя группы Круг, композитора и звонаря Храма в Ховрино Михаила Файнзильберга. Светлая память и царствие небесное, дружище...», - написал Фридлянд.
Он рассказал, что познакомился с Файнзильбергом в середине 1990-х годов, когда у того был не самый легкий период в жизни – музыкант не мог найти себя в новом времени. По словам продюсера, вместе с Файнзильбергом они записали несколько песен, а потом их дороги разошлись.
«Он пропал. А через много лет мне прислали фото - он в одежде монаха у Храма Христа Спасителя », - поделился Евгений Фридлянд.
О смерти Михаила Файнзильберга также сообщил музыкант Игорь Саруханов, с которым они вместе играли в группе «Круг».
«Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни одного из создателей группы Круг, бывшего участника - Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким. Светлая память!» - написал Саруханов в Instagram.
О причинах смерти Михаила Файнзильберга не сообщается.