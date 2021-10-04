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Путин ввел в России новый праздник

Елена Прошина
17 минут назад

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении и праздновании Дня отца в стране. Официальный документ доступен на портале правовой информации.

Путин ввел в России новый праздник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно указу, отмечать День отца в России будут ежегодно в третье воскресенье октября. Праздник учредили «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

До указа президента День отца имел официальный статус в Вологодской, Волгоградской, Архангельской, Ульяновской, Курской и Липецкой областях. Праздник в данных регионах России отмечали во второе воскресенье декабря и 1 ноября.

Владимир Путин обещал «подумать» о введении в стране Дня отца еще в 2008 году. В июне 2018 года вопрос в очередной раз подняла глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она тогда внесла в Госдуму проект закона, предлагающего установить и отмечать праздник ежегодно в последнюю субботу октября. Снова к идее вернулись в 2021 году.

Инициативу подготовили специалисты Министерства труда и социальной защиты России. В пояснительной записке авторы указали, что необходимость Дня отца в стране обусловлена 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

Общество,Политика,Тамара Плетнева,Владимир Путин,Госдума,
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