Журнал ELLE в России посвятил номер Украине и попал в скандал

Анонсированный в Instagram-аккаунте новый журнал ELLE Россия не пришелся по душе пользователям из Украины. Резонанс вызвало название издания «Дружба народов» и участие в его создание украинских представителей различных сфер искусств.

Фото: Elle/Инстаграм Elle/Инстаграм

«Еще одна обложка и съемка нового номера посвящена Украине. Октябрьский ELLE уже в продаже», — говорится в посте.

В создании номера приняли участие украинские дизайнеры Светлана Бевза и Лилия Литковская, модель Светлана Потомская, фотограф Назар Черный, стилист Александра Ветрова и декоратор Елизавета Гамшеева.

В Украина.ру отметили, что задачей проекта было не только создание оригинальных современных образов в контексте моды и культуры Украины, но и рассказ о стране в целом. Однако украиноязычные пользователи не оценили посыла номера.

«Лицемерные оккупанты, мы никогда не простим вам тысячи убитых, замученных и убитых украинцев!!!! МЫ ВСЕ ПОМНИМ»,

«От такой токсичной дружбы надо убегать»,

«Посвятите пожалуйста Украине выпуск об оккупации Крыма, Донецка и Луганска Россией и регулярные убийства граждан Украины на нашей же территории гражданами РФ. Это будет посвящение года! Вашим читателям будет полезно»,

«Кто вернет матерям дочерей и сыновей? Кто вернет родителей детям? Ктооо?»,

«Какая прекрасная дружба, подумаешь оккупировали Крым и Донбасс, это же нормально для «братских» народов»,

«А зачем российский журнал посвящает что-то Украине?»,