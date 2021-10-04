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Журнал ELLE в России посвятил номер Украине и попал в скандал

Елена Прошина
24 минуты назад

Анонсированный в Instagram-аккаунте новый журнал ELLE Россия не пришелся по душе пользователям из Украины. Резонанс вызвало название издания «Дружба народов» и участие в его создание украинских представителей различных сфер искусств.

Журнал ELLE в России посвятил номер Украине и попал в скандал
Фото: Elle/ИнстаграмElle/Инстаграм

«Еще одна обложка и съемка нового номера посвящена Украине. Октябрьский ELLE уже в продаже», — говорится в посте.

В создании номера приняли участие украинские дизайнеры Светлана Бевза и Лилия Литковская, модель Светлана Потомская, фотограф Назар Черный, стилист Александра Ветрова и декоратор Елизавета Гамшеева.

В Украина.ру отметили, что задачей проекта было не только создание оригинальных современных образов в контексте моды и культуры Украины, но и рассказ о стране в целом. Однако украиноязычные пользователи не оценили посыла номера.

«Лицемерные оккупанты, мы никогда не простим вам тысячи убитых, замученных и убитых украинцев!!!! МЫ ВСЕ ПОМНИМ»,

«От такой токсичной дружбы надо убегать»,

«Посвятите пожалуйста Украине выпуск об оккупации Крыма, Донецка и Луганска Россией и регулярные убийства граждан Украины на нашей же территории гражданами РФ. Это будет посвящение года! Вашим читателям будет полезно»,

«Кто вернет матерям дочерей и сыновей? Кто вернет родителей детям? Ктооо?»,

«Какая прекрасная дружба, подумаешь оккупировали Крым и Донбасс, это же нормально для «братских» народов»,

«А зачем российский журнал посвящает что-то Украине?»,

«С такой «дружбой» и враги не нужны», — вот лишь малая часть негодующих комментариев от украинских подписчиков Instagram-аккаунта ELLE Россия в сторону нового номера журнала.

Общество,Elle,
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