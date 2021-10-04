Главное за ночь: обострение между Москвой и Минском и долги зрителям

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"Москва и Минск споткнулись о газету"

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Отношения России и Белоруссии неожиданно обострились из-за задержания журналиста газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии» Геннадия Можейко. В Москве отметили, что действия белорусских властей нарушают принципы свободы СМИ и выразили надежду, «что права журналистов будут соблюдаться», пишет «Независимая газета».

Столь резкую реакцию со стороны России эксперты связали с возможными проблемами по ряду вопросов двусторонних отношений. А молчание Минска объяснили тем, что белорусские власти «пытаются найти приемлемый выход из создавшейся ситуации, который позволит сохранить лицо».

Зрителям задолжали более 8 млрд рублей

По данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, на руках у российских зрителей сейчас 5 млн билетов на сумму более 8 млрд рублей на отмененные из-за пандемии мероприятия, пишут «Известия».

При этом количество культурных мероприятий этой осенью в 20 раз меньше, чем было до начала пандемии, а продажи билетов упали на 75%. На фоне усиления ограничений из-за роста заболеваемости вновь отменяются концерты и фестивали. Представители концертной индустрии предупредили что, если отрасль не получит господдержки, то начнется волна банкротств.

Польша определилась с размещением американских танков

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что закупаемые у США «Абрамсы» станут надежной защитой от «агрессии Кремля» и будут размещены на восточной границе. Об этом пишет РИА Новости.

При этом эксперты отмечают, что 250 новых танков, на которые будут потрачены более 23 миллиардов долларов, недостаточно для отражения «грядущего вторжения», и решение об их закупке — сугубо политическое.

Иран заявил о готовности уничтожать «израильских агрессоров» в Азербайджане

Иран усилил военное присутствие у границ Азербайджана, проводя масштабные учения «Завоеватели Хейбара». При этом глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что после военных действий в Нагорном Карабахе «Израиль установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана» и Тегеран не намерен с этим мириться, сообщает «Независимая газета».

Учения Ирана у границ с Азербайджаном – самые масштабные за последние 30 лет. При этом Тегеран начинает определять Азербайджан «как приоритетную цель в случае серьезного обострения отношений с Израилем», отмечают эксперты.

Банкам запретят взымать долги с соцвыплат

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предусматривающий запрет кредитным организациям списывать долги россиян с социальных выплат. Об этом пишут «Известия».