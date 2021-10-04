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Умерла сестра Старовойтовой

Мария Иванова
1 час назад

Президент фонда «Музей Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова скончалась в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Умерла сестра Старовойтовой
Фото: FacebookFacebook

«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку » - написал он.

Ольга Старовойтова была членом Международного союза журналистов, работала в команде по созданию первых российских НКО. В 1999 году она возглавила фонд памяти своей сестры.

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Галину Старовойтову, депутата Госдумы, экс-советницу президента по межнациональным отношениям, соосновательницу движения «Демократическая Россия», застрелили в ноябре 1998 года в подъезде ее дома в Санкт-Петербурге.

В 2005 году признанные виновными в убийстве Юрий Колчин и Виталий Акиншин получили 20 и 23,5 года колонии строгого режима. В 2013-м дело было возобновлено, экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко предъявили обвинения как соорганизатору преступления. В 2015 году он получил 17 лет колонии.

Глущенко называл заказчиком преступления лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Обвинение Барсукову предъявили в 2019 году, он отрицает свою причастность к убийству.

Ольга Старовойтова заявляла РБК, что настоящих заказчиков убийства нужно искать среди тех, с кем боролась ее сестра.

«Галина Васильевна была одним из самых ярких разоблачителей коррупции того времени. Она постоянно писала депутатские запросы, например о похищении книг из Академии наук, о мошенничестве при распределении жилья военным. Ее ненавидела чуть ли не половина Думы», - рассказывала она.

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