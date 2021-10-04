Вирусолог назвал главную опасность штамма «дельта»

Доктор биологических наук, глава лаборатории молекулярной эволюции РАН Георгий Базыкин заявил, что главная опасность «дельта»-штамма коронавируса заключается в его способности заразить больше людей. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

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«"Дельта" быстрее распространяется, а вариант, который быстрее распространяется, способен убить больше людей», - объяснил Базыкин.

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Ученый подчеркнул, что этот штамм почти вытеснил все остальные: конкуренции между «альфой», «бетой», «гаммой» и «дельтой» больше нет. По мнению Базыкина, «дельта»-вариант победил, так как он легче распространяется среди вакцинированных или переболевших людей.

«Главная причина роста числа смертей не в том, что вирус становится более убийственным, а в том, что больше людей болеет», - отметил он.

Ученый подчеркнул, что эволюция коронавируса, скорее всего, будет идти по пути эволюции вируса гриппа: коронавирус будет накапливать все новые мутации, изменяя свои свойства и делая существующий иммунитет людей менее эффективным. Он предположил, что людям придется вакцинироваться измененными вакцинами, как это сейчас происходит с гриппом.

Вариант коронавируса, который позже назвали «дельтой», впервые заметили в декабре 2020 года в индийском штате Махараштра. Через несколько месяцев он распространился в Нью-Дели и его последствия были очень серьезными: в конце апреля там ежедневно регистрировалось почти 30 тысяч новых случаев.

«Дельта»-штамм начал быстро распространяться по миру. Летом в Великобритании и во время последней вспышки в Москве на этот вариант приходилось более 90 процентов всех случаев заражения. К концу августа «дельта»-штамм находили у 90 процентов всех заразившихся в ЕС.

Данные из Англии и Шотландии показывали, что вакцины Pfizer-BioNTech и AstraZeneca обеспечивают чуть меньшую защиту от симптоматических инфекций, вызванных «дельтой».

Журнал Science писал, что «дельта» с большей вероятностью отправит в больницу невакцинированных людей, чем «альфа». Ранние данные из Великобритании показывали, что риск госпитализации может быть в два раза выше.