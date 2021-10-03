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Проценко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ru
31 минуту назад

Развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам специалистов. Об этом заявил главврач больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он.

В России за последние сутки выявили 25 769 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировано 7 586 536 заражений. Также в стране обновился антирекорд по суточному показателю смертей — зафиксировано 890 летальных исходов.

Ранее иммунолог Николай Крючков объяснил, что рост числа заражений коронавирусом в России связан не только с понижением температуры, но и с большим числом социальных контактов, характерных для холодного времени года. По его мнению, роль в этом сыграло в том числе и возвращение учеников в школы.

Общество,Видео,Денис Проценко,Николай Крючков,ИТАР-ТАСС,
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