Развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам специалистов. Об этом заявил главврач больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе « Москва . Кремль. Путин», передает ТАСС .

В России за последние сутки выявили 25 769 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировано 7 586 536 заражений. Также в стране обновился антирекорд по суточному показателю смертей — зафиксировано 890 летальных исходов.

Ранее иммунолог Николай Крючков объяснил, что рост числа заражений коронавирусом в России связан не только с понижением температуры, но и с большим числом социальных контактов, характерных для холодного времени года. По его мнению, роль в этом сыграло в том числе и возвращение учеников в школы.