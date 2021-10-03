Учителя перестанут оказывать образовательные услуги

Понятие «образовательные услуги» будет исключено из российского закона об образовании как не соответствующее деятельности учителя. Решение принято Госсоветом РФ. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Принято решение исключить понятие образовательные услуги из деятельности учителя. Учитель не оказывает услуги. Учитель — это миссия, воспитание, служение», — приводит «Интерфакс» слова Кравцова со встречи с лауреатами конкурса «Учитель года».
Соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены, добавил Кравцов. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшее время.
Ранее Кравцов рассказал, что в школах России отменят муниципальные и региональные и контрольные работы, передает «Национальная служба новостей». Их, по словам министра, заменят всероссийскими проверочными работами.