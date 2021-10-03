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Гидрометцентр объявил о завершении бархатного сезона на курортах

Свободная пресса
19 минут назад

Бархатный сезон на курортах юга России завершен. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Гидрометцентр объявил о завершении бархатного сезона на курортах
Фото: ТАССТАСС

«К сожалению, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы, и бархатный сезон можно считать завершившимся. Температура воды в Анапе всего лишь 16 градусов, в Феодосии, Евпатории - 17 градусов, в Геленджике - 18 градусов, в Алуште, Ялте и Туапсе - 19 градусов, в Сочи - 21 градус. Долго в море уже находиться сложно, конечно», – рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.

Между тем, уточнили в Гидрометцентре, температура воздуха на юге все еще остается вполне комфортной – до 19 градусов тепла.

Ранее «СП» писала о том, что главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в начале следующей недели в столице прогнозируется солнечная погода.

Общество,Роман Вильфанд,Марина Макарова,ИТАР-ТАСС,
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