Гидрометцентр объявил о завершении бархатного сезона на курортах

Бархатный сезон на курортах юга России завершен. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«К сожалению, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы, и бархатный сезон можно считать завершившимся. Температура воды в Анапе всего лишь 16 градусов, в Феодосии, Евпатории - 17 градусов, в Геленджике - 18 градусов, в Алуште, Ялте и Туапсе - 19 градусов, в Сочи - 21 градус. Долго в море уже находиться сложно, конечно», – рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.
Между тем, уточнили в Гидрометцентре, температура воздуха на юге все еще остается вполне комфортной – до 19 градусов тепла.
Ранее «СП» писала о том, что главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в начале следующей недели в столице прогнозируется солнечная погода.