Гидрометцентр объявил о завершении бархатного сезона на курортах

«К сожалению, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы, и бархатный сезон можно считать завершившимся. Температура воды в Анапе всего лишь 16 градусов, в Феодосии, Евпатории - 17 градусов, в Геленджике - 18 градусов, в Алуште, Ялте и Туапсе - 19 градусов, в Сочи - 21 градус. Долго в море уже находиться сложно, конечно», – рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.