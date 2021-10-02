Оператор "Голубых огоньков" Эрик Малинин умер от COVID

Член Академии российского телевидения, главный телеоператор Дирекции информационных программ ОАО "Первый канал" Эрик Малинин умер от коронавируса в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Первый канал.
"Печальная новость. В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом", - сообщили в эфире программы "Время" на Первом канале.
Эрик Малинин родился 30 сентября 1944 года в Москве. В 1966 году пришел учиться и работать в отдел телеоператоров Центрального телевидения.