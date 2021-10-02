Появились подробности задержания журналиста «Комсомольской правды»

Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан и помещен в изолятор на Окрестина в Минске. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
Мать Можейко Ирина рассказала газете, что 1 октября сотрудники КГБ около двух с половиной часов обыскивали квартиру, в которой проживает журналист. Самого журналиста во время обыска дома не было.
В постановлении на обыск, по словам Ирины, указаны две статьи уголовного кодекса: «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Оскорбление представителя власти».
В результате были изъяты флэш-накопители, наклейки и значки 2001 года.
Мать журналиста также рассказала, что последний раз общалась с сыном по видеосвязи 30 сентября, тогда он был в гостинице в Москве. Однако в ночь на 2 октября женщине позвонили и сообщили, что ее сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
28 сентября в Минске во время рейда по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму, IT-специалист Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был застрелен ответным огнем. В тот же вечер на сайте «Комсомольской правды в Беларуси» вышел материал Можейко о Зельцере. На следующее утро сайт был заблокирован решением Мининформа, а заметка удалена с сайта. 1 октября Можейко перестал выходить на связь.