Появились подробности задержания журналиста «Комсомольской правды»

Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан и помещен в изолятор на Окрестина в Минске. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram Telegram

Мать Можейко Ирина рассказала газете, что 1 октября сотрудники КГБ около двух с половиной часов обыскивали квартиру, в которой проживает журналист. Самого журналиста во время обыска дома не было.

В постановлении на обыск, по словам Ирины, указаны две статьи уголовного кодекса: «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Оскорбление представителя власти».

В результате были изъяты флэш-накопители, наклейки и значки 2001 года.

Мать журналиста также рассказала, что последний раз общалась с сыном по видеосвязи 30 сентября, тогда он был в гостинице в Москве. Однако в ночь на 2 октября женщине позвонили и сообщили, что ее сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.