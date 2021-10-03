Россиянам пообещали аномальную погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал журналистам, какие регионы России в ближайшие дни ждут погодные аномалии. Кому-то они подарят запоздалое лето, а кому-то раннюю зиму.

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«Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на 4 градуса», – отметил он.

Это приведет к тому, что в Калининградской области столбики термометров поднимутся до отметки 15–21 градус, в Ленинградской области – до 12–13 градусов. Даже в Мурманской, Вологодской областях и Карелии будет 8–12 градусов тепла, в Новгородской, Псковской областях – 11–16 градусов.

Однако регионы Урала и юга Западной Сибири, напротив, накроют аномальные для этого времени года холода. Так, в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане ночами будут отрицательные температуры, а днем воздух будет прогреваться не больше чем до 8 градусов тепла.

Роман Вильфанд добавил, что зимняя погода уже устанавливается в Магаданской области, Туве и на Чукотке. Там выпал снег, а температура ночью порой достигает отметки в минус девять градусов, сообщает ТАСС.