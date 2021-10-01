Новая цифровая реальность и интерес к глубинке: итоги Национального рекламного форума

В Москве 24 сентября завершился юбилейный Национальный рекламный форум (НРФ) «Бренды. Потребители. Коммуникации», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера». В форуме приняли участие топ-менеджеры «Газпром-медиа», PepsiCo, «Макдоналдс Россия». Эксперты обсудили проблемы приватности в соцсетях, решения для хранения персональных данных и смещение фокуса потребления россиян «вглубь страны».

Фото: предоставлено организаторами предоставлено организаторами

Деловая программа заключительного дня НРФ’5 прошла под эгидой MIXX Russia и включила в себя блок сессий, направленных на развитие digital-коммуникаций. Отраслевые дискуссии также рассматривали цифровизацию как ключевой драйвер развития и продвижения бизнеса.

Видео дня

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ MIXX RUSSIA MIXX

Russia Conference – это ключевая экспертиза специалистов в области интерактивной рекламы. Представители крупнейших рекламных агентств и холдингов, ведущих цифровых площадок, известных брендов обсудили три блока вопросов, которые волнуют весь рынок: данные, контент и размещение. Модерировали дискуссию в рамках стратегической сессии Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией, подразделение медиасервисов «Яндекс» и Борис Омельницкий, президент IAB Russia.

По мнению экспертов, работа с данными стала обязательной для всех участников рынка, а значит, должна быть эффективной и отвечать задачам рекламодателей. Если у бизнеса нет собственных массивов данных, решить его задачи помогут инструменты и технологии экосистем, у которых уже есть накопленная экспертиза, в том числе в сотрудничестве с другими игроками рынка.

Современные бренды уделяют все больше внимания созданию собственного контента: от имиджевого до эмоционального. Интерактивные технологии помогают компенсировать отсутствие офлайн-взаимодействия с аудиторией. Одними из сильных игроков на рекламном рынке становятся экосистемные компании. Сейчас игроки заинтересованы в развитии бизнеса рекламодателей, которые пользуются их услугами, чтобы клиенты повторно возвращались. Для этого компании-экосистемы стремятся повышать эффективность рекламы и трепетно относятся к своей аудитории. Поэтому взаимовыгодное партнерство рекламодателей и экосистемных компаний строится на общей цели – сделать продвижение эффективным. Большие компании заинтересованы в развитии собственных рекламных технологий, которые будут эффективно работать на цели рекламодателей за счет предоставления качественной аудитории.

В стратегической сессии MIXX Russia Conference приняли участие:

Артем Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-медиа»

Рубен Оганесян, директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу «МЕДИА-1»

Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хауса «Индекс 20»

Владимир Степанов, директор по медиастратегии PepsiCo Russia & BUCCA

Татьяна Гура, бренд- и меню-директор «Макдоналдс Россия»

Марина Сурыгина, директор по цифровой стратегии и маркетингу Gallery

Александр Папков, директор по технологиям Media Direction Group сопредседатель комитета IAB Russia по Big Data & Programmatiс

Андрей Михальченко, заместитель коммерческого директора по стратегическому развитию Mail.ru Group

Юрий Самойленко, руководитель отдела маркетинга Volkswagen

Большая дискуссия о данных

В 2023 году Google полностью откажется от сторонних cookie-файлов для обеспечения конфиденциальности пользователей. Данное решение вызвало общественный резонанс на мировом digital-рынке, ведь cookies позволяют отслеживать активность аудитории и управлять рекламным бюджетированием более эффективно. Лидеры индустрии рассмотрели альтернативные решения и определили новые приоритеты в работе с данными в рамках большой сессии MIXX Big Data & Programmatic. Сопредседатели комитета IAB Russia по Big Data&Programmatic Анжела Федорченко, генеральный директор Weborama Russia и Александр Папков, директор по технологиям Media Direction Group, пригласили к участию: Марину Сафонову (Danone), Дмитрия Федосеева (OMD OM Group), Ксению Склярову (Criteo), Дмитрия Туркевича (Mediasniper), Максима Зенина (Mail.ru Group), Анастасия Фомина (Havas Media).

Также эксперты НРФ сосредоточились на вопросах приватности в сети, решениях для хранения и обработки персональных данных, AdTech-трендах и Precisely-Human подходе. Для большинства компаний по всему миру кризисный 2020 год стал вызовом, но для Big Tеch – прорывом. В обсуждении приняли участие: Надежда Маруева (Getintent), Сергей Лисицын (Яндекс), Вадим Мельников (Игроник), Наталья Некрасова, (Mindshare) , Светлана Солопова (Valenta) , Алексей Парфун (Deltaplan Group).

Видео в числе – один главных драйверов в digital

В 2020 году весь рынок наблюдал пик потребления видеоконтента в онлайн, и поскольку формат до сих пор остается в тренде, сессия MIXX Digital Video стала одной из самых актуальных дискуссий. Среди участников: Андрей Класс (ВГТРК), Анна Мазурина (Yoola), Алексей Филия (сейлз-хаус «Газпром-Медиа»), Денис Шабанов (TikTok For Business) , Екатерина Степанюк (Яндекс.Взгляд), Илья Иванов (СберМаркетинг), Денис Батров (Facebook).

Цифровая трансформация телевидения повлекла за собой появление Advanced TV, которое стало драйвером развития всего рынка телерекламы. Формат остается популярным потому, что гарантирует большой охват рекламодателям: зрители все больше переходят в онлайн и чаще смотрят видеоконтент в сети. Модератор дискуссии директор по развитию онлайн-кинотеатра ivi Дмитрий Пашутин совместно с участниками обсудил какое будущее ждет участников сегмента. Среди участников: Наталья Исангулова, (сейлз-хаус «Газпром-Медиа»), Пётр Митюшкин (сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ), Сергей Матвеюк (Media Direction Group), Виктория Игнатьева (ivi), Антон Егоров (ПАО Ростелеком), Александр Лигер (Mediahill), Дмитрий Карманов, (Sberdevices).

Поиск новых форм коммуникаций с аудиторией

В рамках ТВ-саммита Национальный рекламный альянс вместе с представителями рекламной индустрии обсудили, какие показатели эффективности наиболее актуальны для брендов при распределении рекламных инвестиций, какие рекламные продукты необходимы для эффективного продвижения, а также какие форматы будут интересны маркетологам в 2022 году. Эксперты отметили, что важнейшую роль начинает играть доверие к медиа – показатель, который сегодня является одной из ключевых измеряемых метрик. Также модератор дискуссии Алексей Толстоган, генеральный директор НРА, отметил, что индустрия учится жить в новой парадигме, где роль покупателя в коммуникации становится более решающей на фоне осознанного потребления.

Прошлый год стал временем возможностей и стимулом для глобальных перемен в том числе для рынка фарм-коммуникаций. Ориентируясь на рост онлайн-потребления, бренды впервые массово переходили в digital, осваивая новые подходы в продвижении лекарственных препаратов и инвестируя в новые технологические возможности. В рамках первого блока сессии спикеры сосредоточились на теме коммуникаций в постковидной реальности. Модерировала дискуссию Карина Оганджанян, представитель Lions Health/Cannes Lions в России, Академик Академии Рекламы, вице-президент TWIGA Communication Group.

Второй блок сессии, посвященной фарм-коммуникациям (модератор: Ирина Романова, исполнительный директор PHD), охватил тему новых медийных возможностей в отрасли. Онлайн-торговля расширила возможности аптечного бизнеса и позволила брендам по-новому заявить о себе. Об этом более подробно рассказали: Михаил Фиронов (MDP), Марина Беляева (Bayer Russia & CIS), Мария Корниенко (Wavemaker), Наталья Паршикова (СБЕР ЕАПТЕКА), Светлана Ширяева (Риалвеб), Иван Павлов (STADA Russia), Константин Исанин (Яндекс Маркет, категория Здоровье).

Во второй день Национального Рекламного Форума эксперты обсудили новый импульс развития регионов России на сессии TV2B регионы. В сессии приняли участие: Елена Кузнецова (GFK), Илья Попов (Газпром-Медиа), Марина Капешкина (Медиа 1) и Владимир Бабков (Эверест). Модератором сессии выступила Елена Батракова (Национальный Рекламный Альянс).

Участники обсудили, как сегодняшний фокус интересов и потребления населения смещается вглубь страны. Это отражается в росте внутреннего туризма, спросе на локальные товары, инвестициях государства в развитие инфраструктуры регионов, растущем интересе людей к жизни в других частях России. Телевидение поддерживает этот интерес и показывает жизнь нашей большой страны во всем многообразии. Региональная телевизионная реклама, в свою очередь, выступает акселератором российского бизнеса, ведь многие федеральные бренды выросли из региональных, используя ТВ в качестве основного канала для продвижения.

По итогам работы сессий и саммитов в рамках Национального рекламного форума, состоялся запуск и анонсирование индустриальных продуктов от ОИД АКАР, РАМУ, IAB Russia:

1. Первая карта рынка AdTech от АКАР

2. Обновленная карта радиостанций от АКАР

3. Rate-карта стоимости маркетинговых услуг от РАМУ

4. Исследование РАМУ: средняя стоимость промоперсонала

5. Экосистема рынка Digital NON-MEDIA АКАР

6. Casebook комитета фарм-коммуникаций АКАР

7. Исследование спонсорства на TV, подготовленное по инициативе сейлс-хауса «Газпром-медиа» при поддержке АКАР

8. Исследование рынка рекламы в мобильных играх, подготовленное IAB Russia при поддержке Gameloft

9. Исследование заработных плат сотрудников рекламных агентств по топовым должностям за 2021 год от АКАР

В этом году Форум посетили 2800 участников с соблюдением правил COVID FREE, а двухдневный прямой эфир стратегических сессий посмотрели более 12 тысяч интернет-пользователей.

Оргкомитет Форума представит запись отраслевых дискуссий для публичного доступа. Следите за обновлениями индустриального контент-портала ADPASS.

Официальный сайт Форума: https://advertisingforum.ru/

Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК Титульный партнер: холдинг «Газпром-медиа»

Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope

Партнеры: OMD OM Group, Национальный Рекламный Альянс, Национальная Медиа Группа, Сейлз-хаус «Эверест», Media Direction Group, Russ Outdoor, Игроник, «Восток-Медиа», NMi Group, Медиа-1, dentsu Russia, СберМаркетинг, MAER, GroupM, Сеть кинотеатров КАРО, Hyper AdTech, коммуникационная группа АДВ, Mediasniper, American Express, Сеть АЗС «Газпромнефть», Яндекс.Бизнес, Риалвеб, медиахолдинг «Европейская медиагруппа», Segmento, СППИ ГИПП, ABC, Аргументы и Факты, Иванов Монамс Медиа, Комсомольская правда, ТЕЛЕК, Толока

Бизнес-партнер: TikTok for Business Digital-партнер: Gallery Event-партнеры: А5000, Типография ZetaPrint / Z-CARD, Coca-cola в России

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал: ADPASS Официальный партнер: Facebook

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Генеральный медиапартнер: ВГТРК

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Технологический digital-партнер: Mail.ru Group