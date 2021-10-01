В  соли «Экстра» нашли опасную добавку

В пищевой соли «Экстра» обнаружили опасную добавку - E536 или ферроцианид калия.

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Как сообщает Live24, это химическое вещество препятствует комкованию и слеживанию соли, в также придает ей белый цвет.

В непищевой промышленности ферроцианид калия применяется для выделения и утилизации радиоактивного цезия, получения синильной кислоты, в производстве цианистых соединений, для окрашивания тканей, а также как компонент ингибирующих покрытий.

Испытания на крысах и мышах показали, что ферроцианид является для них смертельным в дозировке 6400 мг/кг. При этом данных о смертельной дозировке для человека нет.

Издание отмечает, что E536 также содержится в специях, колбасных и творожных изделиях, может присутствовать в ржаном и бездрожжевом хлебе. Вещество применяется в виноделии, чтобы удалить из продукции металлический привкус.

В паспорте безопасности ферроцианид калия охарактеризован как токсичное вещество. Согласно исследованиям, при взаимодействии вещества с водой и кислотами в процессе реакции могут выделяться ядовитые газы, в том числе цианистый водород.