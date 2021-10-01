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Актера из "Глухаря" Дубовицкого нашли в морге через три недели после смерти

Газета.Ru
43 минуты назад

Российский актер театра и кино Александр Дубовицкий скончался 7 сентября, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пользователей портала "Кино-Театр.Ру".

Актера из "Глухаря" нашли в морге через три недели после смерти
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Утверждается, что тело артиста было обнаружено в начале сентября, но опознано в морге только через три недели после смерти. Обстоятельства и причины смерти Дубовицкого не уточнены.

Александр Дубовицкий родился 19 июня 1968 года. В 1987-м окончил Челябинский институт культуры по специальности "режиссер народных театров", а в 1994-м - эстрадное отделение Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. После этого служил в спецназе ГРУ. В 2000-е Дубовицкий начал сниматься в кино. Он снялся в проектах "Звездочет", "МУР есть МУР", "По ту сторону волков", "Адвокат", "Эшелон", "Глухарь", "Слуга государев", "Десантный батя", "Исаев", "Меч", "Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Зверобой", "Мент в законе" и др. Ранее сообщалось, что скончался актер из "Дальнобойщиков" и театральный режиссер Борис Аржанов.

Общество,Александр Дубовицкий,ГРУ,Кино-Театр.Ру,"Российская газета",
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