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ДНР и ЛНР начали убирать таможенные посты

Елена Прошина
56 минут назад

Представители таможенной службы активно разбирают обозначения границы между Донецкой и Луганской народными республиками. Как сообщает «Донецкое агентство новостей», 1 октября начался демонтаж таможенного поста «Дебальцево».

ДНР и ЛНР начали убирать таможенные посты
Фото: ReutersReuters

Представители таможенной службы Миндохдов ДНР начали разбирать шлагбаумы и снимать ограничительные знаки. Мероприятие проходит в рамках реализации Договора о создании единой таможенной территории и развития экономической интеграции между НДР и ЛНР.

Напомним, что договор вступил в силу 30 сентября. Соглашение предусматривает введение между Донецкой и Луганской республиками общего таможенного тарифа, единого порядка регулирования внешней торговли, а также унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования, включая правила определения таможенной стоимости товаров и прочее.

Кроме того, договор предусматривает упразднение таможенных постов на границе ДНР и ЛНР – на пунктах автомобильного пропуска «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03».

Сам договор 15 сентября подписали главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Целью взаимодействия является ускорение экономического развития территорий и повышение качестве жизни населения.

Общество,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Федеральная таможенная служба,
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