Самая богатая россиянка родила двойняшек

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек. Об этом она сама рассказала изданию Forbes.

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Теперь у богатейшей россиянки семеро детей, она стала одним из самых многодетных участников рейтинга Forbes.

Следует отметить, что в августе этого года Татьяна Бакальчук, которой принадлежит 99% доли компании, и ее супруг Владислав, собственник 1% доли, впервые вошли в рейтинг самых богатых семей РФ.

Это произошло, в том числе, благодаря передаче доли компании Владиславу (формально до 31 декабря 2019 года все 100% долей принадлежали Татьяне, поэтому Forbes включило их семью в рейтинг), а также вследствие роста оценки стоимости Wildberries.

В конце февраля прошлого года Бакальчук впервые признали богатейшей женщиной России, на время ей удалось обогнать Елену Батурину — вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.