Самая богатая россиянка родила двойняшек

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек. Об этом она сама рассказала изданию Forbes.
Теперь у богатейшей россиянки семеро детей, она стала одним из самых многодетных участников рейтинга Forbes.
Также в рейтинг попали совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (у него семеро детей), сособственник Evraz Роман Абрамович (семеро детей), глава «Норникеля» Владимир Потанин (семеро детей), инвестор Гавриил Юшваев (семеро детей), депутат Андрей Скоч (10 детей) и владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев (23 ребенка).
Следует отметить, что в августе этого года Татьяна Бакальчук, которой принадлежит 99% доли компании, и ее супруг Владислав, собственник 1% доли, впервые вошли в рейтинг самых богатых семей РФ.
Это произошло, в том числе, благодаря передаче доли компании Владиславу (формально до 31 декабря 2019 года все 100% долей принадлежали Татьяне, поэтому Forbes включило их семью в рейтинг), а также вследствие роста оценки стоимости Wildberries.
В конце февраля прошлого года Бакальчук впервые признали богатейшей женщиной России, на время ей удалось обогнать Елену Батурину — вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
В конце прошлого года конкурент Wildberries — Ozon вышел на биржу и смог привлечь около $1 млрд, инвесторы оценили компанию в $6,2 млрд. Оценка активов Бакальчук увеличилась до $10 млрд. В рейтинге богатейших людей мира — 2021 Бакальчук оказалась уже с $13 млрд.