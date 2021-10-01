Когда отменят ковидные ограничения

В Роспотребнадзоре объяснили, что меры по борьбе с распространением коронавируса отменят только в том случае, если россияне перестанут заражаться инфекцией. Как сообщает агентство «ФедералПресс», сейчас для этого нет предпосылок.
«Ограничения будут отменены после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом. Сейчас оснований для отмены ограничений нет», – заявили в ведомстве.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в связи с типичным для осени ростом заболеваемости увеличение числа инфицированных COVID-19 наблюдается в 56 регионах страны. Болезнь активно распространяется на территории страны в течение последних трех недель.
Как подчеркивают в ведомстве, сейчас в России от коронавируса привито всего 47 млн человек, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета, который позволит остановить пандемию.
Кроме того, вместе с подъемом заболеваемости COVID-19 в России начался сезон гриппа, причем первые случаи зафиксировали еще в конце июля. Люди, перенесшие коронавирус, входят в группу риска и должны привиться в первую очередь, подчеркнули в Роспотребнадзоре.