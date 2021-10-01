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Когда отменят ковидные ограничения

Елена Прошина
38 минут назад

В Роспотребнадзоре объяснили, что меры по борьбе с распространением коронавируса отменят только в том случае, если россияне перестанут заражаться инфекцией. Как сообщает агентство «ФедералПресс», сейчас для этого нет предпосылок.

Когда отменят ковидные ограничения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ограничения будут отменены после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом. Сейчас оснований для отмены ограничений нет», – заявили в ведомстве.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в связи с типичным для осени ростом заболеваемости увеличение числа инфицированных COVID-19 наблюдается в 56 регионах страны. Болезнь активно распространяется на территории страны в течение последних трех недель.

Как подчеркивают в ведомстве, сейчас в России от коронавируса привито всего 47 млн человек, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета, который позволит остановить пандемию.

Кроме того, вместе с подъемом заболеваемости COVID-19 в России начался сезон гриппа, причем первые случаи зафиксировали еще в конце июля. Люди, перенесшие коронавирус, входят в группу риска и должны привиться в первую очередь, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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