Когда отменят ковидные ограничения

В Роспотребнадзоре объяснили, что меры по борьбе с распространением коронавируса отменят только в том случае, если россияне перестанут заражаться инфекцией. Как сообщает агентство «ФедералПресс», сейчас для этого нет предпосылок.

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«Ограничения будут отменены после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом. Сейчас оснований для отмены ограничений нет», – заявили в ведомстве.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в связи с типичным для осени ростом заболеваемости увеличение числа инфицированных COVID-19 наблюдается в 56 регионах страны. Болезнь активно распространяется на территории страны в течение последних трех недель.

Как подчеркивают в ведомстве, сейчас в России от коронавируса привито всего 47 млн человек, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета, который позволит остановить пандемию.