За разглашение каких данных можно стать иноагентом

В России утвержден перечень сведений, не относящихся к государственной тайне, но за разглашение и передачу которых за границу лицо может быть признано иностранным агентом. Большая часть списка касается информации, связанной с «Роскосмосом» и оборонно-промышленным комплексом.

Фото: ФСБ РФ ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые не обладают статусом государственной тайны, но в случае передачи другим государствам или иностранцам могут быть использованы против безопасности РФ. За намеренное разглашение и передачу зарубежному заказчику этих данных лица могут быть признаны иностранными агентами.

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Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте правовой информации. Всего в перечне значится 60 пунктов.

Так, в него попали сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки, о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, а также о дислокации, наименованиях и численности вооруженных формирований и государственных ведомств. Большая часть списка уделена, в частности, именно оборонно-промышленному комплексу. Это любые сведения о мобилизации, местах хранения боеприпасов, методах подготовки, об оперативном оборудовании, строительстве и разработке объектов, о моральном-психологическом климате в органах и воинских формированиях и прочее, относящееся в том числе к информации о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ образцов вооружения и техники.

Кроме этого, в документе акцентируется внимание на сведениях, касающихся "Роскосмоса". Запрещается разглашать данные о финансовом и материально-техническом обеспечении и сроках их выполнения, за исключением той информации о создании космической техники социально-экономического значения. Упоминаются также сведения о проблемах, включая финансово-экономические, сдерживающие развитие "Роскосмоса", и о долевом финансировании корпорации.

Одновременно с этим в список включены различные данные о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры и планах по их разработкам, а также о развитии космической ядерной энергетики. Также значится информация о внедрении в космическую технику инноваций и технологий нового поколения, информация о потребности "Роскосмоса" в объемах закупок у иностранных поставщиков, программах международного сотрудничества и результатах определяющих системных исследований.

Международной тематике уделено сразу несколько пунктов. В них говорится об информации о позиции представителей "Роскосмоса" на переговорах с иностранными организациями, разглашение которых может нанести ущерб России в каких-либо отраслях. Также запрещаются к разглашению сведения об экспорте и импорте космической техники, кроме того, что регламентируется договорами и соглашениям.

Проект приказа был представлен три месяца назад. Перечень разработан в соответствии с ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" - так называемого закона об иноагентах.

Понятие иностранного агента в российском законодательстве появилось в 2012 году и изначально относилось только к некоммерческим организациям, однако позднее оно расширилось до физических лиц и СМИ.