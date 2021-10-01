ФСБ утвердила список запрещенных к передаче за рубеж данных

В ФСБ России утвердили перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые не относятся к гостайне, но которые, если будут переданы другим странам, могут использоваться против безопасности России. А лиц, занимающиеся целенаправленным сбором таких данных для зарубежного заказчика, могут признать иностранными агентами.

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Список состоит из 60 пунктов. В него, в том числе, попали данные, касающиеся оценок и прогнозах развития военно-политической и стратегической ситуации, сведения о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур, информация о морально-психологическом климате в российской армии, данные о методах боевой подготовки военных, сообщает РИА Новости.

Кроме этого, список включает итоги научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и обновлению образцов вооружения, военной и спецтехники, сведения об использовании квантовых технологий и ИИ в процессе создания нового оружия и спецтехники (кроме данных, находящихся в открытом доступе) и другие пункты.

Большая часть списка относится к «Роскосмосу». Как вытекает из документа, к сведениям, которые не попадают под категорию гостайны, принадлежат данные о финансовом состоянии «Роскосмоса». Также сюда относятся финансово-экономические прогнозы развития, информация о проблемах, в частности финансово-экономического характера, ведущих к сдерживанию развития космической госкорпорации.