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Сергей Минаев раскрыл свою версию убийства Влада Листьева

Lenta.ru
59 минут назад

Музыкант, автор хитов конца 80-х и 90-х годов Сергей Минаев раскрыл свою версию убийства первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева. Своими воспоминаниями исполнитель поделился в эфире шоу «Легенда» на YouTube-канале RTVI.

Сергей Минаев раскрыл свою версию убийства Влада Листьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец отрицает причастность к заказу убийства Листьева своего бывшего коллеги, члена Совета Федерации Сергея Лисовского, говоря о том, что телеведущий просто заигрался в опасное время и враждовал с теми, кто не смог его простить.

«Там была все-таки определенная история, эта война шла не первый и не третий день. Листьев находился в конфронтации с теми силами, которые это ему простить не могли, и он знал, что ходит по лезвию ножа. Ну вот посчитал, что сможет переиграть. Когда человек выходит на дуэль, он знает, что его могут убить, но он на это идет осознанно», — сказал Минаев.

Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель потребовали возобновить расследование убийства Листьева.

«[Мы] обращаемся к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с призывом возобновить расследование дела об убийстве журналиста», — заявили журналисты.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. Преступление официально до сих пор не раскрыто. Несколько раз появлялась версия о том, что убийство Листьева организовал Сергей Лисовский, который руководил в те годы компанией «Реклама-холдинг».

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