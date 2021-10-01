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СССР сочли «внутренне обреченной системой»

Lenta.ru
25 минут назад

СССР был внутренне обреченной системой, так как главные противоречия, приведшие к его распаду, были заложены в самой структуре советского общества. Об этом в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза, «Ленте.ру» рассказал философ и социолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Александр Филиппов.

СССР сочли «внутренне обреченной системой»
Фото: РИА Новости/Борис БабановРИА Новости/Борис Бабанов

Тем не менее он призвал помнить, что «обреченность» советской системы не означала ее скорого развала. По мнению Филиппова, даже в этом состоянии она могла просуществовать еще много лет.

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Причины же проблем СССР он видит в структуре социальной мобильности внутри советского общества. По его мнению, советская власть декларировала возможность подняться с самых низов к высотам социальной иерархии, однако во многих областях жизни возникали другие иерархии, которые сложно согласовывались с основной идеей, декларируемой властью.

«Это вроде бы очевидные вещи, но когда их начинаешь перечислять, то уже не задаешься вопросом, почему СССР распался. Возникает вопрос, почему он жил так долго», —заявил он.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог и философ Борис Межуев заявил, что в 1991 году жители Украины и России не желали распада СССР, но в то же время хотели твердой власти, которую они не видели в Кремле. По его словам, перспектива ее появления стала ассоциироваться у людей с республиканским суверенитетом.

17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении СССР. Из 148,5 миллиона проголосовавших 113,5 миллиона высказались за сохранение Советского Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Между тем власти ряда союзных республик бойкотировали голосование.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. Неудачная попытка ГКЧП помешать «курсу на ликвидацию Советского Союза» привела к срыву подписания обновленного Союзного договора.

Общество,Социология,Борис Межуев,Александр Филиппов,Александр Руцкой,Борис Ельцин,Lenta.ru,
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